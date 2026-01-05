സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണമോഷണ കേസില് മുന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അംഗം കെ പി ശങ്കരദാസ് നല്കിയ ഹര്ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഹൈക്കോടതിയില് തനിക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശങ്കരദാസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഒരു ബോര്ഡ് അംഗമെന്ന നിലയില് സ്വര്ണ്ണ മോഷണത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കര് ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജി തള്ളിയത്. കേസില് അറസ്റ്റിലായ പത്മകുമാര് ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോള് ശങ്കരദാസ് അംഗമായിരുന്നു. മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിനായി കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്ണ മോഷണം അന്വേഷിക്കാന് ഹൈക്കോടതി കൂടുതല് സമയം അനുവദിച്ചു. ആറ് ആഴ്ച സമയമാണ് അനുവദിച്ചത്. കേസ് ജനുവരി 19 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്ന് ഇടക്കാല റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും. അന്വേഷണത്തില് ഹൈക്കോടതി സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കില് കൂടുതല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഘത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താനും കോടതി അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.