ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026
ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസ്: ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്‍ദ്ധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:11 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണ മോഷണ കേസില്‍ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്‍ദ്ധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. കേസില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇപ്പോള്‍ ഇടപെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ നടപടി. ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കര്‍ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്. കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

അന്വേഷണവുമായി പൂര്‍ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇനി തന്റെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. താന്‍ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണെന്നും സ്വര്‍ണ്ണ മോഷണത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വാദിച്ചിരുന്നു.
കര്‍ണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയില്‍ നിന്നുള്ള ജ്വല്ലറി വ്യാപാരിയായ ഗോവര്‍ദ്ധനെ ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങിയ കേസിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് പലതവണ 1.5 കോടി രൂപ നല്‍കിയ ശേഷമാണ് താന്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങിയതെന്നാണ് ഗോവര്‍ദ്ധന്റെ മൊഴി.

തട്ടിപ്പില്‍ താന്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പണം നല്‍കിയത്. സുഹൃത്തായിട്ടാണ് സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നല്‍കിയ പണത്തിന്റെ തെളിവുകളും അദ്ദേഹം നല്‍കി. എന്നാല്‍ സ്വര്‍ണ്ണം ശബരിമലയുടേതാണെന്നും അത് ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്താണെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടും ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ തട്ടിപ്പില്‍ പങ്കാളിയായതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.


