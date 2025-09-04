വ്യാഴം, 4 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
വെറൈറ്റി ഫാര്‍മര്‍: പൂച്ചെടികള്‍ കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളം നിര്‍മിച്ച് ആലപ്പുഴക്കാരന്‍ സുജിത്

പാരമ്പര്യത്തെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റി, മറ്റ് ഓണങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു 'പൂക്കളം' സൃഷ്ടിച്ച് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ കര്‍ഷകനായ എസ് പി സുജിത് സ്വാമിനികര്‍ത്തില്‍

sujith
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 4 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (13:33 IST)
sujith
ഓണത്തിന്റെ ഉത്സവ ചൈതന്യം മാത്രമല്ല, സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന കൃഷിയുടെ ഭംഗിയും ഈ സംരംഭം എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാര്‍ എം പറഞ്ഞു. 'സുജിത്തിന്, ഈ ശ്രമം സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ആഘോഷവും അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയോടുള്ള ആദരവുമാണ്. അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനിയും നൂതനവുമായ ഒരു കര്‍ഷകനാണ്. മികച്ച കര്‍ഷകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് നിരവധി തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,' സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് സുജിത്ത് തന്റെ പൂക്കളം നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. 24 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ള പൂക്കളത്തിനായി ഏകദേശം 6 സെന്റ് സ്ഥലം ഒരുക്കി. 'പച്ചക്കറി ഇനങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ, പൂക്കുന്നതും പൂക്കാത്തതുമായ 25 ഓളം ചെടികളാണ് പരവതാനി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. അവയില്‍ ബെന്തി, വടമുല്ല, ജമന്തി, തെച്ചി, പച്ചമുളക്, ചീര എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഞാന്‍ നിലം ഒരുക്കി ഓരോ നിരയിലും ചെടികള്‍ നട്ടു. ഏകദേശം 25,000 രൂപ ചിലവായി. ഓണത്തിന് പൂക്കളും മുളകും വിളവെടുത്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം,' സുജിത്ത് പറഞ്ഞു.

ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദമുള്ള സുജിത്ത് 2012 ല്‍ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷി ആരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തില്‍ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിലാണ് അദ്ദേഹം പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തത്. പിന്നീട് ജൈവകൃഷി പരീക്ഷിച്ചു. അത് വിജയകരമായിരുന്നു.സംസ്ഥാന മികച്ച കര്‍ഷകനുള്ള അവാര്‍ഡ് ജേതാവായ സുജിത്ത്, രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഇസ്രായേല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് അവരുടെ കൃഷിരീതി പഠിക്കാന്‍ പോയ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സംഘത്തിലും അംഗമായിരുന്നു. ചേര്‍ത്തലയില്‍ ഒരു മാതൃകാ തോട്ടവും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


