കൊലയാളിക്ക് പേരില്ല, മദ്യപിച്ചതായി എവിടെയും പരാമർശമില്ല; വിചിത്ര എഫ്ഐആറുമായി കേരള പൊലീസ്
Suhail
മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിൽ വാഹനമോടിച്ച് മൂന്ന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സുഹൈൽ സജീവിന് കേരള പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക കരുതലെന്ന് ആക്ഷേപം. പ്രതിയുടെ പേരില്ലാതെയാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സുഹൈൽ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നെന്ന കാര്യവും എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
Unknown !
എഫ്ഐആറിൽ പ്രതിയുടെ പേര് നൽകിയിട്ടില്ല. പകരം 'Unknown' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിയുടെ യഥാർഥ മേൽവിലാസം അടക്കം സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും എഫ്.ഐ.ആറിൽ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടില്ല.
എഫ്ഐആർ വിവരങ്ങൾ
പ്രതി സുഹൈൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. പൊലീസിനും ഇതേ കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എഫ്ഐആറിൽ ഒരിടത്തും പ്രതി മദ്യപിച്ചതായി പറയുന്നില്ല. സുഹൈൽ മൂന്ന് ബാറുകളിൽ കയറി അമിതമായി മദ്യപിച്ച വിവരം പൊലീസിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മദ്യലഹരിയിൽ ആണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പോലും എഫ്ഐആറിൽ ഇല്ല.
മന്ത്രിമാർ ഇടപെട്ടോ?
കൊല്ലപ്പെട്ട ഗോപികയുടെ കുടുംബം പ്രതി സുഹൈലിന് ഉന്നതരുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുന്നു. ചില മന്ത്രിമാർ അടക്കം സുഹൈലിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ആരോപിക്കുന്നു. Also Read: പുതിയ ഗവർണർ അടിമുടി സംഘപരിവാർ; മുട്ടിലിഴയുമോ സതീശൻ സർക്കാർ?