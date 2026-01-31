സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസിനെതിരെ ആക്രമണം. ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് ശേഷം ഒരു സബ് ഇന്സ്പെക്ടറെ സഹ പോലീസ് കോണ്സ്റ്റബിളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവും ഒരു കൂട്ടം നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നഗരൂരില് വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. പോലീസിനുള്ളിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും നിയമപാലകരോടുള്ള പൊതുജന വിദ്വേഷവും ഗുരുതരമായ ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തുന്നു.
ഇരയായ നഗരൂര് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് അന്സാര് പ്രദേശത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനായി ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു. ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സംഗീത പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മദ്യലഹരിയിലായ ഒരു കൂട്ടം പേര് സംഘര്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന് തുടങ്ങിയതെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. പള്ളിക്കല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര് (സിപിഒ) ചന്തുവും അവരില് ഉള്പ്പെടുന്നു. സ്ഥിതിഗതികള് വഷളായതോടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് സംഘം ഇടപെട്ട് കൂടുതല് തടസ്സങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് ചന്തുവിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും വേദിയില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ഉടനടി സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. കൂടുതല് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളില്ലാതെ പരിപാടി അവസാനിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും പരിപാടി അവസാനിച്ചതിനുശേഷം വീണ്ടും സംഘര്ഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. രാത്രിയില്, ചന്തുവും സഹോദരനും ഒരു കൂട്ടം നാട്ടുകാരും വീണ്ടും സംഘടിച്ച് മുമ്പ് ഇടപെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെ പ്രതികാര ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ആക്രമണത്തിനിടെ സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് അന്സാറിനെ റോഡരികിലെ ഡ്രെയിനേജ് കനാലിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പൊതുപ്രവര്ത്തകനെ ആക്രമിച്ചതിനും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും പ്രതിക്കള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.