സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഒക്ടോബര് 2025 (19:01 IST)
തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിലെ ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദം. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടു. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദം ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദമായി മാറി. പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി. നാളെ ഉച്ചയോടെ വടക്കന് തമിഴ്നാട്, തെക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരങ്ങള്ക്കും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും പടിഞ്ഞാറന്-മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനുമുകളിലായി തീവ്ര ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാന് സാധ്യത.
തുടര്ന്ന്, ഇത് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി വടക്കന് തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീര ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി തുടര്ന്ന് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത. കേരളത്തില്
അടുത്ത 5 ദിവസം നേരിയ/ ഇടത്തരം
മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴക്കോ സാധ്യത.
നാളെ (
ഒക്ടോബര് 22 ) ഒറ്റപ്പെട്ട അതിതീവ്ര മഴക്കും
ഒക്ടോബര് 21 മുതല് 23 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴക്കും ഒക്ടോബര് 21-25 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും
സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും; മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.