രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദിവസവേതനം ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇവയാണ്; ലിസ്റ്റില്‍ കേരളം ഇല്ല

ഐടി, ധനകാര്യം, നിര്‍മ്മാണം എന്നീ മേഖലകളിലെ കുതിച്ചുയരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉയര്‍ന്ന വേതനത്തിന് കാരണം.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 9 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (18:03 IST)
1,346 രൂപ ദിവസ വേതനമുള്ള ഡല്‍ഹിയാണ് ശരാശരി ശമ്പളത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നില്‍ കര്‍ണാടകയും മഹാരാഷ്ട്രയുമാണ്. ഐടി, ധനകാര്യം, നിര്‍മ്മാണം എന്നീ മേഖലകളിലെ കുതിച്ചുയരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉയര്‍ന്ന വേതനത്തിന് കാരണം. ഇത് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രാദേശിക അസമത്വത്തെ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങള്‍, മികച്ച വേതനമുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന സാങ്കേതിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ദിവസ വേതനമുള്ള മികച്ച 10 ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


1-ഡല്‍ഹി-1,346


2 കര്‍ണാടക-1,269


3 മഹാരാഷ്ട്ര-1,231


4 തെലങ്കാന- 1,192


5 ഹരിയാന-1,154


6 തമിഴ്‌നാട്-1,115


7 ഗുജറാത്ത്- 1,077


8 ഉത്തര്‍പ്രദേശ്-1,038


9 ആന്ധ്രാപ്രദേശ്-1,000


10 പഞ്ചാബ്-962


