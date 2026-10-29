കായികമേളയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴു; അറസ്റ്റിലായ ജിജോ ജെയിംസ് സജീവ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ
Jijo James
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടത് വീഡിയോയിലൂടെ പുറത്തുപറഞ്ഞതിനു അറസ്റ്റിലായ ജിജോ ജെയിംസ് സജീവ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ. പെരുമ്പാവൂർ വെങ്ങോല ശാലോം വി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ കായികാധ്യാപകൻ ആണ് ജിജോ.
കുന്ദമംഗലം പൊലീസാണ് ജിജോ ജെയിംസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കായിക മേളയ്ക്കിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും സാമ്പാറിൽ പുഴു ഉണ്ടെന്ന് വ്യാജേന പ്രദർശിപ്പിച്ചെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പുഴുവിനെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, വിദ്യാർഥികൾ ആരോ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ വിവരം പങ്കുവെച്ചതെന്നാണ് ജിജോ ജെയിംസ് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്.
ഇന്നലെ രാവിലെയായിരുന്നു കായികമേളയ്ക്കിടെ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത്. അനാവശ്യ വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഫുഡ്കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പരാതി നൽകിയതോടെ കായികാധ്യാപകനെ കുന്നമംഗലം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.