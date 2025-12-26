സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസംബര് 2025 (14:28 IST)
ശബരിമല സ്വര്ണകള്ളക്കടത്ത് കേസില് ഡി മണിയെ പ്രത്യേകസംഘം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും. കേരളത്തില് നിന്നുള്ള പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള് അടക്കം അന്താരാഷ്ട്ര മാഫിയയുമായി ബന്ധമുള്ള സംഘം കടത്തി എന്നാണ് വ്യവസായിയുടെ മൊഴി. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്. അതേസമയം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയ ഹര്ജിയില് കോടതി സര്ക്കാരിനോട് നിലപാട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം ശബരിമലയിലെ കൊള്ള നാലര കിലോ സ്വര്ണ്ണത്തില് ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ശബരിമലയില് നിന്ന് നാല് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള് കൂടി കടത്തി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനല് സംഘങ്ങള്ക്ക് വിറ്റതായി അന്വേഷണങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി.