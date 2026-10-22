തൃശൂര് പൂരം തടസ്സപ്പെട്ട സംഭവം: എഡിജിപി അജിത് കുമാറിനും മുതിര്ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും എസ്ഐടിയുടെ ക്ലീന് ചിറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂര് പൂരം തടസ്സപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നില് ഉദ്യോഗസ്ഥതല ഗൂഢാലോചനയില്ലെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) കണ്ടെത്തി. സംഭവങ്ങള്ക്ക് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും സംഘം വിലയിരുത്തി.എഡിജിപി എം.ആര്. അജിത് കുമാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുതിര്ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ക്ലീന് ചിറ്റ് നല്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ട് ഡിജിപിക്ക് സമര്പ്പിച്ചു.
തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ഭാരവാഹികള് ഉള്പ്പെടെ എട്ടുപേരെ പ്രതികളാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) റിപ്പോര്ട്ട് നല്കി. പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരും ഈ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കോണ്ഗ്രസ്, സിപിഎം, ബിജെപി എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തകര് ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക, വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് ശത്രുത വളര്ത്തുക, ഗൂഢാലോചന നടത്തുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള് ഇവര്ക്കെതിരെ ചുമത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. 2024 ഒക്ടോബറില് എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട്.
ഡി.ജി.പി ഇന്ന് ഇത് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് (ആഭ്യന്തരം) സമര്പ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) തങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ട് ഫെബ്രുവരിയില് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മേധാവിക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ആരെ പ്രതിയാക്കണമെന്ന കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കാത്തതിനാല് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാരിലേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നില്ല.