'സമരക്കാര് എന്നെ മാന്തിയും മുടിയില് പിടിച്ചു വലിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചു'; വാഹനം കേടുവരുത്തിയ സംഭവത്തില് സിസ തോമസ് പരാതി നല്കും
കാലടി: ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വകലാശാലയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധം നടത്തിയ എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രവര്ത്തകര് തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക വാഹനം തകര്ക്കുകയും ചെയ്തതായി വൈസ് ചാന്സലര് സിസ തോമസ് പറഞ്ഞു. തന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം കേടുവരുത്തിയതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് തനിക്കായി പ്രതീകാത്മക ശവഘോഷയാത്ര നടത്തിയതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് വൈസ് ചാന്സലറുടെ ഈ പ്രതികരണം.
സമരക്കാരില് ചിലര് മുടിയില് പിടിച്ച് വലിക്കുകയും മാന്തുകയും ചെയ്തതായി വൈസ് ചാന്സലര് പറഞ്ഞു. ശരീരത്തില് മാന്തലുകളും പരിക്കുകളും ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, ഈ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നല്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി. 2019 മുതല് സര്വകലാശാലയിലുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെ ബിരുദ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഇത്രയും വര്ഷങ്ങളായി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാര് ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാതിരുന്നതെന്ന് അവര് ചോദിച്ചു. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ഇപ്പോള് സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.