ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നിന്ന ഷാഫി ഇന്ന് എ ഗ്രൂപ്പിൽ; ലക്ഷ്യം സതീശനെ താഴെയിറക്കുക
കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോര് പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കലിലേക്ക് നീളുന്നു. നേതാക്കൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിയുമ്പോൾ ജനങ്ങളും നിരാശരാണ്. ഗ്രൂപ്പ് പോരിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അടക്കമുള്ളവർ ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലിന് പരിഗണന നൽകുന്നില്ല.
ഷാഫി മറുകണ്ടം ചാടി
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അവസാന സമയത്ത് ഷാഫി പറമ്പിൽ പൂർണമായും വി.ഡി.സതീശൻ ക്യാംപിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ രഹസ്യമായി പല നീക്കങ്ങളും ഷാഫി നടത്തിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഷാഫി സതീശനെ കൈവിട്ട മട്ടാണ്. കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ക്യാംപിൽ ഷാഫി സജീവമാകുകയും ഇപ്പോൾ വിശാല എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു. സതീശനെതിരെ എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയവരിൽ ഷാഫിയുമുണ്ട്.
വിശാല എ ഗ്രൂപ്പ്
ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ വിശാല ഐ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ താഴെയിറക്കാൻ ഐ ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റിയതാണ്. അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായ വികാരമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും ഐ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ചേർന്നു നിന്നു. സമാന്തരമായി വി.ഡി.സതീശൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹരിത എംഎൽഎമാരുടെ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഭൂമാഫിയയുടെ ആളെന്ന് പോലും ചിത്രീകരിച്ച നേതാവാണ് സതീശൻ. ടി.എൻ.പ്രതാപൻ ആയിരുന്നു സതീശന്റെ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ.
ഗ്രൂപ്പ് പോര് ആവർത്തിക്കുന്നു
വിശാല ഐ ഗ്രൂപ്പിനെ ഓർമപ്പെടുത്തും വിധം സതീശനെതിരെ ഇപ്പോൾ വിശാല എ ഗ്രൂപ്പ് രൂപംകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സതീശനിൽ അതൃപ്തിയുള്ള വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്, റവന്യു മന്ത്രി എ.പി.അനിൽ കുമാർ, എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ലിജു തുടങ്ങിയവരെല്ലാം വിശാല എ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സതീശനെതിരെ മന്ത്രിമാർ ശക്തമായ വിമർശനം നടത്തിയത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്.
സതീശൻ പക്ഷവും രണ്ടുംകൽപ്പിച്ച്
മറുവശത്ത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കെതിരായ നീക്കം വി.ഡി.സതീശൻ പക്ഷവും കടുപ്പിക്കുകയാണ്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുനിന്ന് സണ്ണി ജോസഫിനെയും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അടൂർ പ്രകാശിനെയും നീക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ് സതീശൻ. റവന്യു മന്ത്രി എ.പി.അനിൽ കുമാർ, എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ലിജു എന്നിവർക്കെതിരെയും സതീശൻ പക്ഷം പടയൊരുക്കം നടത്തുന്നു. Also Read: മമ്മൂട്ടിക്ക് ആദ്യ നൂറ് കോടി; നേട്ടം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട്, ധനുഷിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്