പത്തോളം ഇരകൾ, രാഹുൽ സാഡിസ്റ്റ്, ഇരകളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയും, സത്യവാങ്മൂലവുമായി പരാതിക്കാരി

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 21 ജനുവരി 2026 (08:58 IST)
പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആദ്യ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പരാതിക്കാരി നല്കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്. ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗമാണ് നേരിട്ടതെന്നും രാഹുല് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നവീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. ആദ്യ ബലാത്സംഗക്കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് യുവതി സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയത്.
വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് രാഹുലിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. രാഹുലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കിയാല് ഈ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിടുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നു. അധികാരവും സ്വാധീനവുമുള്ള രാഹുല് പുറത്തുവന്നാല് ഇനി വരാനുള്ള പരാതിക്കാരെ നിശബ്ദമാക്കുമെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില് പറയുന്നു. രാഹുല് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയില് സന്തോഷിക്കുന്ന സാഡിസ്റ്റാണ്. ഗര്ഭഛിദ്രത്തിനുള്ള ഗുളികകള് കഴിച്ചെന്ന് രാഹുല് വീഡിയോ കോളില് കണ്ട് ഉറപ്പാക്കിയ ആളാണ്.
രാഹുല് നടത്തിയ പത്തോളം പീഡനക്കേസുകളെ പറ്റി അന്വേഷണസംഘത്തിന് വിവരമുണ്ട്. ഇതില് ഒന്ന് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയാണ്. രാഹുല് യുവതിയുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ ചാറ്റുകളും ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും സത്യവാങ്മൂലത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.