സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസംബര് 2025 (10:37 IST)
മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടായ സംഭവത്തില് സീരിയല് നടന് സിദ്ധാര്ത്ഥ് പ്രഭുവിന്റെ ലൈസന്സ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യും. അമിത വേഗത്തില് എത്തിയ സിദ്ധാര്ത്ഥിന്റെ വാഹനം ഇടിച്ച് ലോട്ടറി വില്പനക്കാരന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പരിക്കേറ്റയാള് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
കോട്ടയം ഭാഗത്തുനിന്ന് എത്തിയ സിദ്ധാര്ത്ഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച കാര് നിയന്ത്രണം വിട്ടു ലോട്ടറി വില്പനക്കാരനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനിടെ സിദ്ധാര്ത്ഥും നാട്ടുകാരും തമ്മില് വാക്ക് തര്ക്കം ഉണ്ടായി. സിദ്ധാര്ത്ഥ് നാട്ടുകാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു നടുറോഡില് കിടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
മഴവില് മനോരമയിലെ തട്ടിയും മുട്ടിയും എന്ന സീരിയലിലെ ബാലതാരമായി എത്തിയ സിദ്ധാര്ത്ഥ് പരമ്പരയില് മഞ്ജു പിള്ളയുടെ മകനാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്.