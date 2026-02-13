അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പോ! നടക്കാത്ത പരിപാടിയുടെ പേരില്‍ 8 ലക്ഷത്തിന്റെ ബില്ല്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
അയ്യപ്പ സംഗമത്തില് നടക്കാത്ത പരിപാടിയുടെ പേരില് 8 ലക്ഷത്തിന്റെ ബില്ല്. സെപ്റ്റംബര് 20ന് പമ്പയില് നടന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജന്സിന്റെ പേരിലാണ് എട്ടു ലക്ഷത്തിന്റെ ബില്ല് കാണുന്നത്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കിലാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പമ്പയിലോ സന്നിധാനത്തോ ഇതുവരെ പരിപാടികള് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജന്സിന്റെ പ്രവര്ത്തകര് വ്യക്തമാക്കി.
2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബജറ്റ് ആണ് കലാപരിപാടികള്ക്ക് അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനു മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് പരിപാടിക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജന്സിന് കൊടുത്തു എന്ന കണക്കാണ് റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. അയ്യപ്പ സംഗമം നടന്ന ദിവസം രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് നടന്ന ഭക്തിഗാന സദസ്സ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഗായകന് ഇഷാന് ദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമായിരുന്നു. ഇഷാന് ദേവിന്റെ സംഘത്തിന് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല.
ഇക്കാര്യത്തില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഹൈക്കോടതിക്ക് വിശദീകരണം നല്കേണ്ടിവരും. ഫെബ്രുവരി 27ന് ഇത് നല്കണമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് രാജാരാഗണ്, ജസ്റ്റിസ് വി ജയകുമാര് എന്നിവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞദിവസം ഉത്തരവിട്ടത്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് സ്വകാര്യ ഏജന്സിയെ കൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്.