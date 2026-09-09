അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസും ഗാംഗ്രീനും: വിരൽ മുറിച്ചുമാറ്റി, അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് സരിത എസ്. നായർ
സോളാര് കേസ് വിവാദങ്ങളിലൂടെ വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞുനിന്ന സരിത എസ്. നായര് അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് (Amoebic Meningitis) ഉള്പ്പെടെയുള്ള സങ്കീര്ണ്ണമായ രോഗബാധകളെ തുടര്ന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഇടതുകൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരല് മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഏത് നിമിഷവും ജീവന് അപകടത്തിലാകാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് താനെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില് സരിത എസ് നായര് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതലാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് സരിത ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇടതുകൈയില് പെട്ടെന്ന് കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചലനശേഷി നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തത്.
പരിശോധനകളില് രക്തക്കുഴലുകള് പൊട്ടി രണ്ട് പ്രധാന തടസ്സങ്ങള് (Blocks) കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും, തലച്ചോറിലെ അണുബാധ മൂലം അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുവാന് സാധിച്ചില്ല. രക്തയോട്ടം നിലച്ചതോടെ ഇടതുകൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരലില് ഗാംഗ്രീന് ബാധിക്കുകയും അണുബാധ അസ്ഥിയിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ജൂലൈ മാസത്തില് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി വിരല് മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നെന്നും സരിത പറയുന്നു.
ശ്രീചിത്ര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നടത്തിയ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയില് അപൂര്വ്വമായ 'സെര്വിക്കല് ബോണ്' (Cervical Bone) സംബന്ധമായ തകരാറും കണ്ടെത്തിയതോടെ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് സരിത കടന്നുപോകുന്നത്.
സരിതയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്
കടുത്ത പനി ആണ്..അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ ആണോ അതോ വേറെ ആണോ?? എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
ഇന്നലെ പത്തനാപുരം EMS hospital സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാര്ത്ത കണ്ടിരുന്നു.ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കൈയ്യുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ ചികിത്സാപിഴവാണെന്ന്..ആയിരിക്കാമല്ലായിരിക്കാം..ഞാന് നേരിട്ട് അറിയാത്ത ആ വിഷയത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതല് ഞാന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചു ചികിത്സയില് ആണ്.. എനിക്ക് ധാരാളം കുത്തിവയ്പുകളും ട്രിപ്പുകളും ഉണ്ട്..അതേ ഫെബ്രുവരി മാസം പകുതിയില് ഹോസ്പിറ്റലില് കഴിയുന്ന എന്റെ ഇടത്തു കയ്യില് പെട്ടെന്ന് വലിയ സൂചി കുത്തുന്ന പോലെ ഒരു വേദന വരികയും.കൈ ആരോ പിടിച്ചു വലിക്കും പോലെ ഒരു വേദന വരികയും ചെയ്തു.പെട്ടെന്ന് എന്റെ കൈ അനക്കാന് പറ്റാതെ വരുകയും..ആകെ എപ്പോഴും അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു.pain killers ല് വേദന നിന്നില്ല.പെട്ടെന്ന് തന്നെ ultrasound Doppler ചെയ്തപ്പോള് ഇടതു കൈയില് രക്തയോട്ടം കൈപ്പത്തിക്ക് ഇല്ല എന്നും ഷോള്ഡര് മുതല് കൈ പത്തി വരെ രക്തയോട്ടം വളരെ കുറഞ്ഞുവെന്നും കണ്ടതിനെ തുടര്ന്നു എമര്ജന്സി CT Angio ചെയ്തപ്പോള് രക്തക്കുഴലുകള് പൊട്ടി മേജര് 2 ബ്ലോക്കുകള് കണ്ടെത്തി.
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് treatment നടന്നു കൊണ്ടിരുന്നതിനാല് Inj.Heparin 6 hr ഇടവിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.എന്റെ ഇടതു കൈ കരിനീല കളര് ആയി മാറിയിരുന്നു..എന്നെ ഇതിന്റെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റായ കാര്ഡിയോ തോറാസിക് doctors പരിശോധിക്കുകയും അവര് തല്സ്ഥിതി inprove ചെയ്യാനുള്ള medicine തരികയും ചെയ്തിരുന്നു.അമീബിക് menigits ആയതിനാല് surgery പോസിബിള് ആകുന്നില്ല.. എന്നെ ശ്രീചിത്ര ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെ കാര്ഡിയോ തൊറാസിക് dept.refer ചെയ്തു.. അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയില് എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു രക്തക്കട്ട subclavian പാര്ട്ട് ഇല് എത്തിയിരുന്നു എന്നും ബ്രെയിന് ലേക്കായിരുന്നുഎത്തിയിരുന്നേല് ഞാന് ഈ ഭൂമിയില് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. . .പക്ഷേ അമീബിക് menigitis കാരണവും പിന്നെ ഈ clot വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയും അപ്പൊള് സര്ജറി ചെയ്യാന് ആകില്ല എന്ന് സ്ഥിതിയില് എത്തിച്ചു. പക്ഷേ തുടര്ച്ചയായ രക്തയോട്ട കുറവ് അത്കാരണം ഇടതുകൈയുടെ ചൂണ്ടു വിരലില് gangrene ഉണ്ടാകുകയും ഈ ജൂലൈ മാസം പകുതിയില് അസ്ഥിയിലേക്കും ഇന്ഫെക്ഷന് പടര്ന്നതിനെ തുടര്ന്നു ആ വിരല് terminise ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.
ശത്രുക്കളേ ആഹ്ലാദിപ്പിന്
ഒരു incomplete cervical bone എനിക്കുണ്ട് എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ശ്രീചിത്രയില് ആണ്..ഇനിയും എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് clot ഉണ്ടാകാം..ചിലപ്പോള് ജീവിക്കാം..ചിലപ്പോള് പോകും ഒരു ബൈ പറയാതെ..അമീബ okay ആയാല് oru സര്ജറി ഉണ്ട്.കാര്ഡിയോ thorasic surgery..
നേരത്തെ തന്നെ അപൂര്വ്വ രോഗങ്ങള്ക്ക് Vasculitis &,Mononeuritis Multiplex ചികിത്സയില് ആണ് ഞാന്..രോഗങ്ങളോട് പൊരുതി മനസ് മരവിച്ചു..ഇപ്പൊ എന്തു കേട്ടാലും നിസ്സംഗത ആണ് എനിക്ക്. വേദനയും അതേ പോലെ..കല്ലുപോലെ.. മരം പോലെ ...
ചിലര് ചോദിക്കുന്നു കണ്ടാല് എന്താ കുഴപ്പം..അതേ അതെന്റെ കഴിവാണ്..വേദന ഉണ്ടേലും അടുത്ത നിമിഷം മരിച്ചാലും ഞാന് തലയുര്ത്തി ശ്വസിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു..
ശാപ വാക്കുകള്ക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങള് അങ്ങനെ പറയുമ്പോളാണ് ഈശ്വരന് എന്റെ കൂടെ കൂടുതല് നില്ക്കുന്നത്.പതിവ് ചീത്തവിളി,തെറിവിളി എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ഇത്രയും സഹിക്കുന്ന എനിക്ക് അതൊക്കെ നിസ്സാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ..
അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ചികിത്സ പിഴവ് ആണോ എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്ര പരമായി കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് രാപകല് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്മാരെ ക്രൂശിക്കാന് പോകാം..
കൂടെ നില്ക്കുന്നവരോട് ഒരു വാക്ക്
പ്രാര്ത്ഥിക്കണം...surgery confirm ചെയ്താല് ഞാന് പറയാം..കൂടെ ഉണ്ടാകണം