കാര്യവട്ടം കാമ്പസിലെ ജാതി അധിക്ഷേപം: സംസ്‌കൃത വിഭാഗം മേധാവി ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കി, പരാതിക്കാരന്റെ ഭാഗം കേള്‍ക്കാന്‍ കോടതി

അധിക്ഷേപ കേസില്‍ പരാതിക്കാരനായ വിപിന്‍ വിജയന്റെ ഭാഗം കേള്‍ക്കാന്‍ കോടതി തീരുമാനിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:41 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍വകലാശാലയിലെ സംസ്‌കൃത വിഭാഗം മേധാവി സി എന്‍ വിജയകുമാരി ഉള്‍പ്പെട്ട ജാതി അധിക്ഷേപ കേസില്‍ പരാതിക്കാരനായ വിപിന്‍ വിജയന്റെ ഭാഗം കേള്‍ക്കാന്‍ കോടതി തീരുമാനിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 5 ന് വിപിനോട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് നെടുമങ്ങാട് എസ്സി/എസ്ടി കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ്. താന്‍ ഒരിക്കലും ജാതി പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വിപിന്റെ പ്രബന്ധത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ അക്കാദമിക് നിലവാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും വിജയകുമാരി വാദിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷം, അക്കാദമിക് വിയോജിപ്പുകള്‍, രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങള്‍ എന്നിവയാല്‍ കേസ് പ്രേരിതമാണെന്ന് അവര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതി ഇതിനകം തന്നെ അവരുടെ അറസ്റ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഗവേഷണ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകനുമായ വിപിന്‍ വിജയന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശ്രീകാര്യം പോലീസ് വിജയകുമാരിക്കെതിരെ എസ്സി/എസ്ടി (അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയല്‍) നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. തുറന്ന വാദത്തിനു ശേഷം വിജയകുമാരി തന്റെ പ്രബന്ധത്തിലെ പോരായ്മകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതായും ഇത് തന്റെ പിഎച്ച്ഡി ബിരുദം വൈകിപ്പിച്ചതായും വിപിന്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

കാര്യവട്ടം കാമ്പസില്‍ എംഫില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നപ്പോള്‍ തന്റെ ഗൈഡായിരുന്ന വിജയകുമാരി ജാതീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അപമാനിച്ചിരുന്നതായും വിപിന്‍ തന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. പുലയ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ സംസ്‌കൃതം പഠിക്കരുതെന്നും പുലയ, പറയര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്‌കൃത വകുപ്പിന്റെ അന്തസ്സ് താഴ്ത്തിയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞതായി വിപിന്‍ ആരോപിച്ചു.


