സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സുരക്ഷിത അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കണം: വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വ. പി. സതീദേവി

സ്ത്രീകള്ക്ക് സമൂഹത്തില് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തൊഴില് ചെയ്യാന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷന് അധ്യക്ഷ അഡ്വ. പി. സതീദേവി . സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി തൊഴില് സ്ഥാപനങ്ങളില് 2013ല് പ്രാബല്യത്തില് വന്ന സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങള് ഇന്നും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നത് ഗൗരവകരമായ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതായും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കോഴിക്കോട് കെ.ടി.ഡി. സൊസൈറ്റി ഹാളില് നടന്ന വനിതാ കമ്മീഷന് സിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ കോടതി വിധിയില് തനിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും, അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും അപമാനിക്കാന് ശ്രമങ്ങള് തുടരുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സതീദേവി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില് ഐ.ടി. ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും, സൈബര് പോലീസ് കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുകയും വേണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
സിറ്റിങ്ങില് ഗാര്ഹിക പ്രശ്നങ്ങള്, തൊഴില് സ്ഥലങ്ങളിലെ പീഡനങ്ങള്, സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളാണ് കൂടുതലായി പരിഗണിച്ചത്. ആകെ ലഭിച്ച 68 പരാതികളില് എട്ടെണ്ണം തീര്പ്പാക്കി. മൂന്ന് പരാതികള് കൗണ്സലിംഗിനായി കൈമാറുകയും, അഞ്ചെണ്ണത്തില് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് തേടുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് പരാതികള് നിയമസഹായ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോള്, 49 പരാതികള് അടുത്ത അദാലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി വനിതാ കമ്മീഷന് അറിയിച്ചു.
വനിതാ കമ്മീഷന് ഡയറക്ടര് ഷാജി സുഗുണന്, കമ്മീഷന് അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. പി. കുഞ്ഞായിഷ, അഡ്വ. ജമിന്, അഡ്വ. റീന, കൗണ്സിലര്മാര് തുടങ്ങിയവര് സിറ്റിങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.