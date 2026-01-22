സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ട്വന്റി -20യുടെ എന്ഡിഎ പ്രവേശനം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിര്ണായക തീരുമാനമെന്ന് സാബുജേക്കബ്. ട്വന്റി20 എന്ഡിഎയിലേക്ക് എന്ന വാര്ത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ സാബു ജേക്കബും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മോദിയുടെ വരവിനു മുന്പ് ബിജെപിയുടെ സര്പ്രൈസാണെന്നും നാളെ സാബു മോദിക്കൊപ്പം വേദിയില് ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് അറിയിച്ചു.
ഒരുപാട് ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണിതെന്നും ജീവിതത്തിലെ നിര്ണായക തീരുമാനമാണെന്നും സാബു ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. ട്വന്റി ട്വന്റിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന് ഇടതും വലതും ഒന്നിച്ചു എന്നും ഇല്ലാതെ ആക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചവര്ക്കുള്ള മറുപടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് എത്തും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപി ആദ്യമായി അധികാരത്തില് വന്ന തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള രൂപരേഖ മോദി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നഗരത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഗതി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് മോദി.
ബിജെപി നയിക്കുന്ന എന്ഡിഎ സിറ്റി കോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സിലില് അധികാരത്തിലെത്തിയാല് 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നഗരത്തിന്റെ ദീര്ഘകാല വികസന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 2030 വരെയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള രൂപരേഖ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൈമാറുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.