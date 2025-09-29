സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
സ്പോണ്സറും ബെംഗളൂരു ബിസിനസുകാരനുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിന്റെ പീഠങ്ങളും സ്വര്ണ്ണവും മറച്ചുവെക്കുക മാത്രമല്ല അതില് നിന്ന് സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടുകയും ചെയ്തതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. വീട്ടില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വര്ണ്ണ പീഠത്തില് പൂജകള് നടത്തി അയ്യപ്പ ഭക്തരില് നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തതായി വിജിലന്സിന് വിവരം ലഭിച്ചു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ സഹോദരി മിനി അന്തര്ജനത്തിന്റെ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ വീട്ടില് നിന്ന് ശനിയാഴ്ച ദേവസ്വം വിജിലന്സ് വകുപ്പ് സ്വര്ണ്ണവും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് നിര്മ്മിച്ച പീഠം കണ്ടെടുത്തു. ശബരിമലയില് നിന്ന് പീഠം കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കോട്ടയത്തുള്ള ജീവനക്കാരന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതുവരെ പീഠം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി വിജിലന്സിന് വിവരം ലഭിച്ചു.
സ്വര്ണ്ണ പീഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകള് നടത്തിയിരുന്നതായും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടത്തിയിരുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അറിവോടെയാണ് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടായതെന്ന് വിജിലന്സ് വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ആചാരങ്ങള്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പണം വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാല് കാണാതായ പീഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പരാതി നല്കിയത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയാണെന്നതിനാല് വിജിലന്സ് ഇപ്പോള് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്.