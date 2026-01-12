സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
മൂന്നാം ബലാത്സംഗം കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ട്. പ്രതി സ്ഥിരം കുറ്റവാളി ആണെന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാല് അതിജീവിതമാരെ അപായപ്പെടുത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഫോണ് ലോക്ക് അടക്കം മാറ്റാന് വിസമ്മതിച്ചതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലില് വിളിച്ചുവരുത്തിയായിരുന്നു പീഡനമെന്നും റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം അര്ദ്ധരാത്രി അറസ്റ്റിലായ രാഹുലിനെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി റിമാന്റ് ചെയ്തു. രാഹുലിന്റെ ജാമ്യ അപേക്ഷ തള്ളി കൊണ്ടാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് കോടതി റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ 2 ബലാല്സംഗം കേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന രാഹുലിനെ മൂന്നാമത്തെ കേസില് പോലീസ് കുടുക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം ബലാല്സംഗകേസില് അറസ്റ്റിലായതോടെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നിയമസഭ. അയോഗ്യത നടപടിക്ക് നിയമപദേശം തേടും. രാഹുല് എംഎല്എ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്കുമെന്ന് സ്പീക്കര് പ്രതികരിച്ചു.