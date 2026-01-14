സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പോലീസിനോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില്. ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയില് ഹാജരാക്കും മുന്പാണ് പോലീസിനോട് രാഹുല് രൂക്ഷമായ പ്രതികരിച്ചത്. നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത്, അതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് ചോര്ത്തി കൊടുക്കാമോ? എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ചോദ്യം.
എന്നാല് രാഹുലിന്റെ ചോദ്യത്തോട് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല. അതേസമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. 15 ഉച്ചവരെയാണ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്. 16ന് ജാമ്യ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കും. കാനഡയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന 31 കാരിയുടെ പരാതിയിലാണ് രാഹുലിനെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പാലക്കാട് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാഹുലിനെ പത്തനംതിട്ട ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി.
പീഡനം നടന്ന പത്തനംതിട്ടയിലെ ഹോട്ടലിലടക്കം രാഹുലിനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം. അതിജീവിതയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് ചിത്രീകരിച്ച ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈലും ഉള്പ്പടെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇതിനായി അടൂരും പാലക്കാടും രാഹുലിനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയേക്കും.