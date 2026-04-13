'ഫേക്ക്' മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റിയാക്ഷനുകൾ കൃത്രിമം, കൈയോടെ പൊക്കി !

WEBDUNIA|
Last Modified തിങ്കള്, 13 ഏപ്രില് 2026 (17:30 IST)
പീഡനക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റിയാക്ഷനുകൾ കാശ് കൊടുത്ത് നേടിയത്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഇയാൾക്കു ബന്ധമുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാശ് ചെലവാക്കി കൃത്രിമ റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമവും വെളിച്ചത്തായത്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയ്ക്കു വലിയ തോതിൽ ലൈക്കും വ്യൂസും കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും പണം കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമ റീച്ചിന്റെ ഭാഗമായാണ്.
രാഹുലിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റുകളിൽ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലും ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ ഫേക്ക് ഐഡികളാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. രാഹുലിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടിപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പോലും രാഹുലിന്റെ പോസ്റ്റിനു താഴെ ലൈക്ക് കാണാം.