വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

സർക്കാരിനെതിരെ സിനിമ സംഘടനകൾ സമരത്തിലേക്ക്; 21 ന് തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടും

ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെ ഈടാക്കുന്ന വിനോദനികുതി പൂർണമായി പിൻവലിക്കുക, സിനിമ തിയേറ്ററുകൾക്ക് അടക്കം പ്രത്യേക വൈദ്യുതി താരിഫ് നടപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.

Malayalam Cinema, Producers Association, AMMA, Kerala Govt
രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026 (09:35 IST)

കൊച്ചി: ഇരട്ടനികുതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മലയാള സിനിമ. അനുകൂല നിലപാടുണ്ടാകാത്ത പക്ഷം സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് സിനിമാസംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിലിം ചേംബർ, താരസംഘടനയായ ‘അമ്മ’, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 21-ന് സൂചനാസമരം നടത്തും. അന്നേ ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ നിർത്തിവെക്കാനും തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടാനുമാണ് നിർദ്ദേശം.

ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെ ഈടാക്കുന്ന വിനോദനികുതി പൂർണമായി പിൻവലിക്കുക, സിനിമ തിയേറ്ററുകൾക്ക് അടക്കം പ്രത്യേക വൈദ്യുതി താരിഫ് നടപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ജിഎസ്ടിയും വിനോദ നികുതിയും വിനോദ നികുതിക്ക് മേലുള്ള ജിഎസ്ടിയും ചേർന്ന് ഫലത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നികുതിഭാരമാണ് സിനിമ വ്യവസായം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിയേറ്ററുകൾക്ക് വലിയ തുക നികുതി കുടിശികയും അതിന്മേൽ ഭീമമായ പലിശയും വരുന്നുണ്ട്.

സൂ​​​ച​​​നാ​​​സ​​​മ​​​ര​​​ത്തി​​​നു​​​ശേ​​​ഷ​​​വും അ​​​നു​​​കൂ​​​ല തീ​​​രു​​​മാ​​​നം ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ൽ അ​​​നി​​​ശ്ചി​​​ത​​​കാ​​​ല​​​ത്തേ​​​ക്ക് തി​​​യേ​​​റ്റ​​​റു​​​ക​​​ൾ അ​​​ട​​​ച്ചി​​​ടു​​​ന്ന​​​ത് ഉ​​​ൾപ്പെ​​​ടെ​​​യു​​​ള്ള ക​​​ടു​​​ത്ത ന​​​ട​​​പ​​​ടി​​​ക​​​ളി​​​ലേ​​​ക്കു നീ​​​ങ്ങേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​രു​​​മെ​​​ന്ന് ഭാ​​​ര​​​വാ​​​ഹി​​​ക​​​ൾ മു​​​ന്ന​​​റി​​​യി​​​പ്പ് ന​​​ൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് സിനിമക്കാർ ഭരണതലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും സിനിമ മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന വിമർശനവും സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :