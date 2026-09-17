ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദ സാധ്യത; ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര് പത്തൊന്പതോടെ പടിഞ്ഞാറന് രാജസ്ഥാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് കാലവര്ഷം പിന്വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കും സമീപ വടക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും മുകളിലായി ന്യൂനമര്ദം തുടരുന്നു. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദ സാധ്യത . വടക്കന് തായ്ലന്ഡിന് മുകളില് ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടു. ഇത് സെപ്റ്റംബര് 18 വൈകുന്നേരത്തോടെ വടക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിലേക്ക് എത്താന് സാധ്യത. സെപ്റ്റംബര് 19 വൈകുന്നേരത്തോടെ ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. ന്യൂനമര്ദം ക്രമേണ ശക്തിപ്പെടുകയും അടുത്ത 34 ദിവസങ്ങളില് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി തെക്കന് ഒഡിഷവടക്കന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യത.
കേരളത്തില് 2026 സെപ്റ്റംബര് 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. സെപ്റ്റംബര് 17-20 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര് 18, 19 തീയതികളില് കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലിനും മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 4050 കി.മീ വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.