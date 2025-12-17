ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

വനിതാ പോലീസുകാരിക്കുനേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം പോലീസുകാരനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

നവംബര്‍ 6 ന് പുലര്‍ച്ചെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വിശ്രമമുറിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് സംഭവം.

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:22 IST)
കൊല്ലം: വനിതാ പോലീസുകാരിക്കുനേരെ
ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ കേസില്‍ പോലീസുകാരനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ നവാസിനെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.
നീണ്ടകര കോസ്റ്റല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. നവംബര്‍ 6 ന് പുലര്‍ച്ചെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വിശ്രമമുറിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് സംഭവം.

കമ്മീഷണര്‍ക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ചവറ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി പോലീസ് സേനയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കളങ്കം വരുത്തിയെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :