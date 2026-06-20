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  4. Police say there is nothing mysterious about the body wrapped in a mat
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (19:08 IST)

വാണിയപ്പാറ പള്ളിയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ മൃതദേഹത്തില്‍ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് പോലീസ്

Police
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (19:08 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (19:16 IST)
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കണ്ണൂര്‍: ഇരിട്ടി വാണിയപ്പാറ ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളിയിലെ കല്ലറയില്‍ പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് പോലീസ്. സെമിത്തേരി നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശവക്കുഴികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്ന മാറ്റമാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമായത്. പായയില്‍ കുഴിച്ചിട്ട മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു.
 
2006 ലും 2015 ലും ഈ കുഴിമാടത്തില്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു. 2015 ല്‍ പായ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ചിട്ട ഒരു മൃതദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പോലീസിന് ലഭിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ഈ രീതിയില്‍ അടക്കം ചെയ്തു. ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് റൊട്ടേഷന്‍ അനുസരിച്ച് 38-ാം നമ്പര്‍ ശവക്കുഴി തുറന്നപ്പോള്‍ പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ക്രിസ്ത്യന്‍ ആചാരമനുസരിച്ച് പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യില്ല. 
 
ഇതാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. പള്ളിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മരണ രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം ആരുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ബന്ധുക്കള്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവ്യക്തത നീങ്ങിയത്. 2015 ല്‍ രക്തം ഛര്‍ദ്ദിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം പായില്‍ പൊതിഞ്ഞ് കുഴിമാടത്തില്‍ സംസ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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