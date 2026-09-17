മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടാമതും വിവാഹം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം: കളമശ്ശേരി പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തില് കളമശേരി പോലീസ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം സൈബര് സെല് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസാണ് കളമശേരിയിലേക്ക് മാറ്റി എഫ്ഐആര് ഇട്ടത്. മാനഹാനി വരുത്താനായി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി, വ്യാജമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് യഥാര്ഥമാണെന്ന് വരുത്തി തീര്ക്കാന് ശ്രമിച്ചു. അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തല്,ക്രിമിനല് ഗൂഡാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത്.
സംഭവത്തില് റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവി ഉടമയായ ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയാണ് തിരുവനന്തപുരം സൈബര് സെല് കേസെടുത്തത്. കോണ്ഗ്രസ് വക്താവായ രാജു പി നായരുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നില് അപമാനിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഡാലോചന അന്വേഷിച്ച് ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നതാണ് തന്റെ ആവശ്യമെന്ന് രാജു പി നായര് വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: Mookambika Star: ആരാണ് മൂകാംബിക സ്റ്റാർ?