സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:42 IST)
കാസര്ഗോഡ്: ഡോക്ടറുടെ കണ്സള്ട്ടിംഗ് റൂമില് ചൊറിച്ചില് പൊടി
വിതറിയ ജീവനക്കാര്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെച്ചൊല്ലി ഡോക്ടര് ശകാരിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ജീവനക്കാര് പൊടി വിതറിയത്. മാവുങ്കലിലെ ഇസിഎച്ച്എസ് പോളിക്ലിനിക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. ടി കെ ഷര്മിനയുടെ പരാതിയില് ജീവനക്കാരായ ജയകൃഷ്ണന്, ആശുപത്രി ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് അഞ്ജലി എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഡോക്ടറുടെ മുറിയിലും അവിടത്തെ ഉപകരണങ്ങളിലും പൊടി വിതറുകയായിരുന്നു. അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട ഡോക്ടര് ഹൊസ്ദുര്ഗ് പോലീസില് പരാതി നല്കി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരെ ആക്രമിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇരുവരെയും ശകാരിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ചൊറിച്ചില് പൊടി വിതറിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.