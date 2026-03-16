തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026
മുസ്ലീം ലീഗിൽ ട്വിസ്റ്റ്?, മലപ്പുറത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, വേങ്ങരയിൽ കെ എം ഷാജി പരിഗണനയിൽ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:33 IST)
നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ മുസ്ലീം ലീഗിനുള്ളില്‍ അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ്. പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വേങ്ങരയില്‍ നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. വേങ്ങരയില്‍ കെ എം ഷാജിയാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. കാസര്‍കോടെ പ്രാദേശിക എതിര്‍പ്പ് പരിഗണിച്ചാണ് ഷാജിയെ വേങ്ങരയില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്. കെ എം ഷാജിക്ക് ഉറച്ച സീറ്റ് നല്‍കണമെന്നാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ സാദിഖ് അലി തങ്ങളുടെ നിലപാട്.

ഇന്ന് വൈകീട്ടോടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയ ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി നാളെ പാണക്കാട് വെച്ച് സാദിഖ് അലി തങ്ങള്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മത്സരത്തിന് ഇല്ലെന്നും സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി തുടരാനാണ് താല്പര്യമെന്നും പി എം എ സലാം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



