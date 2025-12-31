ബുധന്‍, 31 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

അതെന്താ സംശയം, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പറയുന്നു, മൂന്നാമതും പിണറായി തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരും : വെള്ളാപ്പള്ളി

vellappally nateshan
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 31 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:18 IST)
കേരളത്തില്‍ മൂന്നാമതും പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍. ഇനിയും ഇത് ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

അയ്യപ്പ സംഗമ പരിപാടിയുടെ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാറില്‍ കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തോടും വെള്ളാപ്പള്ളി പ്രതികരിച്ചു. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറില്‍ കയറിയതില്‍ എന്താണ് തെറ്റ്?, ഞാന്‍ അയിത്ത ജാതിക്കാരനാണോ, വെള്ളാപ്പള്ളി ചോദിച്ചു. സിപിഐ 10 വര്‍ഷം കൂടെ നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ തള്ളിപറയുകയാണെന്നും ചതിയന്‍ ചന്തുവാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വിമര്‍ശിച്ചു. വിമര്‍ശിക്കേണ്ടത് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലാകണമെന്നും പരസ്യമായല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :