ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 6 മെയ് 2026 (19:08 IST)
മലപ്പുറം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപിഎമ്മിനേറ്റ കനത്ത തോല്വിയുടെ ധാര്മ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പിണറായി വിജയന് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കെ കെ രമ. ധര്മ്മടം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് പോലും തിരിച്ചടിയുടെ പ്രധാന കാരണം ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും നേതൃത്വത്തോടുള്ള എതിര്പ്പുമാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.
'സിപിഎമ്മിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ കയ്യൂര്, കരിവെള്ളൂര് തുടങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങള് കോണ്ഗ്രസിനും സഖ്യകക്ഷികള്ക്കും വോട്ട് ചെയ്തു. ഈ പ്രദേശങ്ങളില് ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും നേതൃത്വത്തോടുള്ള എതിര്പ്പും ഉണ്ട്. സിപിഎമ്മിന്റെ നിലവിലെ ദിശയിലുള്ള അതൃപ്തി കാരണം പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരാണ് സിപിഎമ്മിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്,' കെ കെ രമ പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആരെ തീരുമാനിച്ചാലും അംഗീകരിക്കുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. തന്റെ പാര്ട്ടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ മന്ത്രി സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.