  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Pinarayi Vijayan sharply criticizes the UDF government over the PM SHRI issue
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (19:22 IST)

പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പിണറായി വിജയന്‍; നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് ആരോപണം

Pinarayi Vijayan Visits Wayanad Land Slide Area, Wayand, LDF, UDF
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (20:06 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍.  ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തിന് പിന്നില്‍ എന്തെങ്കിലും 'ഡീല്‍ ' ഉണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാണ് മുന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്നതെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് ഈ പദ്ധതിയെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തിരുന്നെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ബിജെപിയുമായി എല്‍ഡിഎഫ് 'ധാരണ'യുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'അന്ന് അതൊരു എല്‍ഡിഎഫ്-ബിജെപി ധാരണയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇത് ഏത് ധാരണയുടെ ഭാഗമാണ്?' വിജയന്‍ ചോദിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുന്‍പ് ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകും: ആരോഗ്യ മന്ത്രി

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പിണറായി വിജയന്‍; നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് ആരോപണം

പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പിണറായി വിജയന്‍; നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് ആരോപണംവാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാണ് മുന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്നതെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുന്‍പ് ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകും: ആരോഗ്യ മന്ത്രി

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുന്‍പ് ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകും: ആരോഗ്യ മന്ത്രിഹരിപ്പാട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം ഒരു യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്‍പത് ജില്ലകളിലും റെഡ് അലര്‍ട്ട്; അതിതീവ്ര മഴ

സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്‍പത് ജില്ലകളിലും റെഡ് അലര്‍ട്ട്; അതിതീവ്ര മഴഅതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 204.4 mm -ല്‍ കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിതീവ്രമായ മഴ (Extremely Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

August Month Bank Holidays: ഈ മാസം മൊത്തം അവധിയാണേ...! ശ്രദ്ധിക്കുക

August Month Bank Holidays: ഈ മാസം മൊത്തം അവധിയാണേ...! ശ്രദ്ധിക്കുകAugust Month Bank Holiday: ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്താതെ ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ ആറെണ്ണം. തത്വത്തിൽ ഈ മാസത്തിലെ 30 ദിവസങ്ങളിൽ 11 ദിവസവും ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി സംസ്ഥാന ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി സംസ്ഥാന ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിസ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി സംസ്ഥാനം വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ ഉപയോഗിച്ചത് വിവാദമാകുന്നു. അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യാ പിതാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കാണാനാണ് സതീശൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്നത്.