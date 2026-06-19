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മലബാറിലെ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് വേഗം കൂടുന്നു, ഷൊർണൂർ- മംഗളുരു പാതയിലെ വേഗത 130 കിലോമീറ്ററാക്കാൻ റെയിൽവേ
അടുത്ത 2 വര്ഷത്തിനുള്ളില് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് റെയില്വേ അധികൃതര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വടക്കന് റെയില് കോറിഡോറിലെ ട്രെയിന് യാത്രകള് കൂടുതല് വേഗമേറിയതാകുന്നു. ഷൊര്ണ്ണൂര് -മംഗളുരു പാതയിലെ ട്രെയിനുകളുടെ പരമാവധി വേഗത നിലവിലെ 110 കിലോമീറ്ററില് നിന്ന് 130 കിലോമീറ്ററായി ഉയര്ത്താനുള്ള നടപടികളുമായി പാലക്കാട് ഡിവിഷന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അടുത്ത 2 വര്ഷത്തിനുള്ളില് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് റെയില്വേ അധികൃതര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ട്രെയിനുകള്ക്ക് കടന്നുപോകാന് ക്രോസിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കുക. പുതിയ ലൂപ്പ് ലൈനുകള്,ഹോള്ഡിങ് യാര്ഡുകള് എന്നിവയാണ് പുതുതായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പാതയിലെ ട്രെയിനുകളുടെ പരമാവധി വേഗത 130 കിലോമീറ്ററായി ഉയര്ത്തും. ലൂപ്പ് ലൈനുകള്ക്ക് പുറമെ ഇരട്ട ദൂര സിഗ്നലിങ് സംവിധാനവും അപകട സാധ്യതയുള്ള പാതകളില് പ്രത്യേക സുരക്ഷാവേലികള് ഒരുക്കുന്നതും റെയില്വേയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം മേല്പ്പാലങ്ങളുടെ നവീകരണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. 2027 അവസാനത്തോടെ പാത പുതിയ വേഗത പരിശോധിക്കാനുള്ള ട്രയലിന് സജ്ജമാക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതര്.