ഓപ്പറേഷന് സ്പാ: സംസ്ഥാനത്തെ സ്പാകളില് പോലീസിന്റെ മിന്നല് പരിശോധന,14 കേസുകള്, 5 പേര് അറസ്റ്റില്, 44 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നോട്ടീസ്
പരിശോധനയില് 14 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ മസാജ് സെന്ററുകളിലും സ്പാകളിലും മിന്നല് പരിശോധനയുമായി പോലീസ്. ക്രമസമാധാന പരിപാലന വിഭാഗം എഡിജിപി പി വിജയന്റെ നിര്ദേശാനുസരണമായിരുന്നു 'ഓപ്പറേഷന് സ്പാ' എന്ന പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയില് 14 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 പേര് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 821 സ്പാകളില് 586 എണ്ണത്തിലാണ് പോലീസ് സംഘം ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയത്.
കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സ്പാകളിലാണ് കൂടുതല് നിയമലംഗനങ്ങളും വീഴ്ചകളും കണ്ടെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് സിറ്റിയില് പരിശോധിച്ച 87 കേന്ദ്രങ്ങളില് 70 എണ്ണത്തിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. ഇവിടെ 4 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില് 3 കേസുകള് വീതം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. എറണാകുളം റൂറലില് രണ്ടും കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഓരോ കേസ് വീതവും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് 78 കേന്ദ്രങ്ങളില് 71 റെയ്ഡുകളും തൃശൂര് സിറ്റിയില് 58-ല് 56 എണ്ണത്തിലും പാലക്കാട് 71-ല് 55 സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന പൂര്ത്തിയാക്കി. ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചതും രജിസ്ട്രേഷനില്ലാത്തതുമായ 44 സ്പാകള്ക്ക് പോലീസ് അടിയന്തര നോട്ടീസ് നല്കി.
ചട്ടങ്ങള് പാലിക്കാതെയും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി കേന്ദ്രങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്തും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കര്ശന നിയമനടപടികള് തുടരുമെന്ന് എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയന് അറിയിച്ചു.