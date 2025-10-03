വെള്ളി, 3 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തകര്‍ന്നുവീണ് ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്ക്

പരിക്കേറ്റത് ഒരു രോഗിയുടെ ബന്ധുവായ നൗഫിയ നൗഷാദ് (21) ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 3 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (17:30 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലാബ് വീണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റത് ഒരു രോഗിയുടെ ബന്ധുവായ നൗഫിയ നൗഷാദ് (21) ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിഎംആര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ ബന്ധുവിനൊപ്പം കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. സ്ലാബ് അവരുടെ ഇടതുകൈയിലും തോളിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തും വീണതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നൗഫിയയെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എക്‌സ്-റേ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോഴാണ് ആശുപത്രിയിലെ മെഷീന്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന്
ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവന്നു. എക്‌സ്-റേയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച 700 രൂപ പിന്നീട് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ തിരികെ നല്‍കി. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പിഎംആര്‍ ഒപി വിഭാഗം സ്‌കിന്‍ ഒപി വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി.


