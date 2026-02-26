സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:22 IST)
പത്തനംതിട്ട: ജനറല് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ രോഗിയുടെ തലയില് ചക്ക വീണ് പരിക്കേറ്റു. ഓമല്ലൂര് സ്വദേശി എന്. ഗംഗാധരന് നായര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പത്തനംതിട്ട ജനറല് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നിലാണ് സംഭവം. കൗണ്ടറില് നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടം. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നിലുള്ള മരത്തില് നിന്നാണ് ചക്ക തലയില് വീണത്.
ചക്ക വീണതിന്റെ ആഘാതത്തില് ഗംഗാധരന് നായര്
ബോധരഹിതനായി. ഉടന് തന്നെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവര് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. തലയ്ക്കും കാല്മുട്ടിനും കൈമുട്ടിനും പരിക്കേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമല്ലെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.