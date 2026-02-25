ആരെയും അറിയിക്കാതെ വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം അടുക്കളയില്‍ കുഴിച്ചിട്ടു, മകന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:54 IST)
ആലപ്പുഴ: അമ്മയുടെ മൃതദേഹം ആരെയും അറിയിക്കാതെ അടുക്കളയില് കുഴിച്ചിട്ട് മകന്. തുറവൂര് സ്വദേശിനിയായ രാധയുടെ മൃതദേഹമാണ് കുഴിച്ചിട്ടത്. മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടതിന് അവരുടെ മകന് ഗിരീഷിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടില് രാധയും ഗിരീഷും മാത്രമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഗിരീഷ് മദ്യത്തിന് അടിമയായതിനാല് ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികളുമായി സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
മദ്യപിച്ച നിലയില് ഗിരീഷ് ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് അമ്മ മരിച്ചുപോയെന്നും താന് തന്നെയാണ് അന്ത്യകര്മങ്ങള് നടത്തിയതെന്നും അറിയിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് അവര് മരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി ഗിരീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
രാധയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കൊലപാതകമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാന് കഴിയൂ എന്ന് പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.