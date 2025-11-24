തിങ്കള്‍, 24 നവം‌ബര്‍ 2025
കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോര്‍ കൊച്ചിയില്‍ പിടിയില്‍

പ്രതിരോധ തടങ്കലിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 24 നവം‌ബര്‍ 2025 (16:59 IST)
കൊച്ചി: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോറിനെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി എറണാകുളം സൗത്ത് റെയില്‍വേ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ട്രെയിനില്‍ കൊച്ചിയിലെത്തിയ ബണ്ടി ചോറിനെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പിടികൂടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിരോധ തടങ്കലിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഒരു കേസില്‍ ഹാജരാകാനാണ് താന്‍ കേരളത്തിലെത്തിയതെന്ന് ബണ്ടി ചോര്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്. പോലീസ് ഈ വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. നിലവില്‍ ബണ്ടി ചോര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസുകളൊന്നുമില്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം നിന്ന് ഒരു ബാഗ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സംശയാസ്പദമായ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം കണ്ടെത്തിയില്ല.


