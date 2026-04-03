ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
പേരാമ്പ്രയിലെ പ്രഖ്യാപന വിവാദത്തില്‍ ടി പി രാമകൃഷ്ണന് നോട്ടീസ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:46 IST)
കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയില്‍ ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്കെതിരെ വര്‍ഗീയ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന യുഡിഎഫിന്റെ പരാതിയില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനറും മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുമായ ടി പി രാമകൃഷ്ണന് നോട്ടീസ് നല്‍കി. ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപനം മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമാണെന്ന പരാതിയില്‍ വിശദീകരണം തേടിയാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

പരാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തിരുത്തും. വര്‍ഗീയതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്‍ഡിഎഫ് വോട്ട് തേടില്ല. മതേതരത്വത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് സിപിഎം. എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രസ്താവനകളും നാടോടി പ്രയോഗങ്ങളും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എംപിയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ സമാനമായ വര്‍ഗീയ പ്രചാരണം നടന്നതായി പറയുകയും ചെയ്തു. ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയ്ക്കെതിരെ അനൗണ്‍സ്മെന്റ് വാഹനം വഴി വര്‍ഗീയ പ്രചാരണം നടത്തിയതായി യുഡിഎഫിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


