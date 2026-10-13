പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആരു ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ല; പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും: നെടുമ്പാശ്ശേരി വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് മൂന്ന് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരായ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിലെ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാന് ആര് ശ്രമിച്ചാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും, നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ തന്നെ വാങ്ങി നല്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിരപരാധികളായ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ജീവന് അപഹരിച്ച സംഭവം അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണെന്നും കേസിലെ അന്വേഷണത്തിലും വിചാരണയിലും ഒരു പഴുതും ഇല്ലാതെ പ്രതിക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് പോലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും ഉറച്ചുനില്ക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയെ ബോസ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളിലും സംശയങ്ങളിലും വ്യക്തത വരുത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രതിയെ രക്ഷപെടുത്താനാണ് ബോസ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന ആരോപണങ്ങള് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിയെ ബോസ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തത് പോലീസല്ല, മറിച്ച് കേസ് പരിഗണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയാണ്. പോലീസ് പ്രതിയെ ഹാജരാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 21 വയസ്സില് താഴെയുള്ളവര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് പ്രതികളാകുമ്പോള് അവരെ ബോസ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് അയക്കുന്നത് നിയമപരമായ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമമാണ്. ബോസ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് പ്രതി കേസില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അര്ത്ഥമില്ലെന്നും കേസിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ തന്നെ പ്രതി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.