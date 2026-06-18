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  4. Nipah Update in Kozhikode: Two Contact Cases Test Negative, One More Discharged; Infected Patient Remains on Ventilator Support
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: കോഴിക്കോട് , Thursday, 18 June 2026 (11:27 IST)

നിപ പ്രതിരോധം: ഒരാൾ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു: ആരോഗ്യപ്രവർത്തക ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; രോഗി വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുന്നു

നിലവില്‍ 4 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുന്നത്.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (11:27 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (11:24 IST)
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കോഴിക്കോട്: ജില്ലയില്‍ നിപ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായി തുടരുന്നതിനിടയില്‍ ആശ്വാസവാര്‍ത്ത. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പേരില്‍ ഒരാളെ കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. ഇതോടെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട 9 പേരില്‍ ആകെ 5 പേര്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില്‍ 4 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുന്നത്. അതേസമയം, നിപ ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗി നിലവില്‍ വെന്റിലേറ്ററില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.
 
104 പേരാണ് രോഗിയുടെ സമ്പര്‍ക്കപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവരെ റിസ്‌ക് സാധ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 പേരാണ് വളരെ ഉയര്‍ന്ന റിസ്‌ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. 14 പേര്‍ ഉയര്‍ന്ന റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിലും 86 പേര്‍ കുറഞ്ഞ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിലുമാണ്. സമ്പര്‍ക്കപട്ടികയിലെ 104 പേരും നിലവില്‍ ക്വാറന്റൈനിലാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. നിപ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള സാമ്പിളുകള്‍ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളായ നായ, പൂച്ച എന്നിവയുടെ രക്തം, മൂക്കിലെ സ്രവം ,സമീപത്തെ വവ്വാലുകളുടെ താവളങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കാഷ്ടത്തിന്റെ സാമ്പിളുകളും ഭോപ്പാലിലെ 'നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആനിമല്‍ ഡിസീസസ്' ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
 രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിവിഷന്‍ 5 ലെ 75 വീടുകളില്‍ കൂടി ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇന്ന് സന്ദര്‍ശനം നടത്തി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള 95 പേരെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചു.പൊതുജനങ്ങളുടെ സംശയനിവാരണത്തിനായി കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കോള്‍ ആണ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതുവരെ ആകെ 87 കോളുകള്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതിനുപുറമേ, ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ജില്ലാ മാനസിക ആരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കൗണ്‍സലിങ്ങും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: നിപ്പ ഭീതിയില്‍ നിന്ന് മോചനം; രോഗിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ്
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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