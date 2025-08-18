ചൊവ്വ, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2025
മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് ഒന്‍പതുവയസുകാരി മരിച്ചു; ഈ വര്‍ഷം ജില്ലയിലെ നാലാമത്തെ കേസ്

മലിനമായ വെള്ളത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന അമീബ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപൂര്‍വ തലച്ചോറ് അണുബാധയാണിത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (12:02 IST)
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടി അമീബിക് എന്‍സെഫലൈറ്റിസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മലിനമായ വെള്ളത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന അമീബ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപൂര്‍വ തലച്ചോറ് അണുബാധയാണിത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പെണ്‍കുട്ടിക്ക് കടുത്ത പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതി പെട്ടെന്ന് വഷളായതിനാല്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ വെച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ പെണ്‍കുട്ടി മരിച്ചു.

ഈ വര്‍ഷം ജില്ലയില്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അപൂര്‍വ മസ്തിഷ്‌ക അണുബാധയുടെ നാലാമത്തെ കേസാണിതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന അമീബ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാരകമായ അണുബാധയായ അമീബിക് എന്‍സെഫലൈറ്റിസ് സാധാരണയായി തടാകങ്ങള്‍, നദികള്‍, അരുവികള്‍ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് പകരുന്നത്.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അമീബ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്നത് അണുബാധയുള്ള വെള്ളം മൂക്കിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് അമീബ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്നു. നീന്തുമ്പോഴോ, ഡൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, അണുബാധയുള്ള വെള്ളത്തില്‍ വാട്ടര്‍ സ്‌കീയിംഗ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴോ ആണ് ഇത് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്.

കടുത്ത പനി, കടുത്ത തലവേദന, ഓക്കാനം, ഛര്‍ദ്ദി, വിറയല്‍, കഴുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സംവേദനക്ഷമത, മാനസിക ആശയക്കുഴപ്പം, കോമ എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ചികിത്സിച്ചാലും മരണനിരക്ക് 97 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതലാണ്.


