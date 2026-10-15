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  4. Nedumbassery Mini Cooper Crash: Licenses of Three Top Bars Suspended for Serving Liquor to Underage Accused
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (11:43 IST)

നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടക്കേസ്: നിയമവിരുദ്ധമായി മദ്യം നൽകിയ 3 പ്രമുഖ ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് എക്സൈസ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു

കടവന്ത്രയിലെ 'ദയാ ബാര്‍', പാലാരിവട്ടത്തെ 'മണ്‍സൂണ്‍ എംപ്രസ്', നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ 'ഹോട്ടല്‍ മാരിയറ്റ്' എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (11:39 IST)
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മൂന്ന് പേരുടെ ദാരുണാന്ത്യത്തിനിടയാക്കിയ നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പര്‍ വാഹനാപകട കേസില്‍ നടപടി ശക്തമാക്കി എക്‌സൈസ് വകുപ്പ്. അപകട സമയത്ത് വാഹനമോടിച്ച പ്രതികള്‍ക്ക് നിയമപരമായ വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് മദ്യം വിളമ്പിയതായി കണ്ടെത്തിയതോടെ കൊച്ചിയിലെ മൂന്ന് പ്രമുഖ ബാറുകളുടെ ലൈസന്‍സ് എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ കെ. സാംബശിവ റാവു സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. കടവന്ത്രയിലെ 'ദയാ ബാര്‍', പാലാരിവട്ടത്തെ 'മണ്‍സൂണ്‍ എംപ്രസ്', നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ 'ഹോട്ടല്‍ മാരിയറ്റ്' എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി.
 
അപകടമുണ്ടാക്കിയ 19-കാരനായ പ്രധാന പ്രതി സുഹൈല്‍ സജീവും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ബാറുകളില്‍ നിന്നാണ് മദ്യപിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി സുഹൈല്‍ സജീവ് അടക്കം നാല് പ്രതികളെയും അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച അഞ്ച് മണിവരെയാണ് അങ്കമാലി കോടതി കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്.കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ആലുവ ഡി.വൈ.എസ്.പിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) രൂപീകരിച്ചു.
 
അപകടമുണ്ടാക്കിയ ആഡംബര മിനി കൂപ്പര്‍ കാറില്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പും ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധരും വിശദമായ സാങ്കേതിക പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കി. പ്രതികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കസ്റ്റഡി ആവശ്യമില്ലെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.ALSO READ: നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടം: പൊലീസ് മന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഉത്തരംമുട്ടി സർക്കാർ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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