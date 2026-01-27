ദേശീയപാത ഉപരോധം: ഷാഫി പറമ്പിലിന് തടവും പിഴയും

രേണുക വേണു|
പാലക്കാട് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് വടകര എം പി ഷാഫി പറമ്പിലിന് ശിക്ഷ. 1000 രൂപ പിഴയും കോടതി പിരിയും വരെ തടവുമാണ് പാലക്കാട് ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
2022 ജൂണ് 24ന് പാലക്കാട് കസബ പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് കോടതി വിധി. വയനാട്ടില് രാഹുല് ഗാന്ധി എം പിയുടെ ഓഫീസ് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് തല്ലിതകര്ത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചത്. ചന്ദ്രനഗറില് ചെമ്പലോട് പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു ഉപരോധം. എന്ന് പാലക്കാട് എംഎല്എയായിരുന്നു ഷാഫി.
കേസില് നിരന്തരം കോടതിയില് ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഷാഫിക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതി പിരിയും വരെ നില്ക്കാന് കോടതി നിര്ദേശിച്ചത്. കേസില് ഒമ്പതാം പ്രതിയായി പി സരിന് കോടതിയില് ഹാജരായി 500 രൂപ പിഴ അടച്ചിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകനായിരുന്നു സരിന്.