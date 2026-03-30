പിണറായി വിജയനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മോദി, കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആഗ്രഹം: രാഹുൽ ഗാന്ധി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 30 മാര്ച്ച് 2026 (16:17 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവായ രാഹുല് ഗാന്ധി. കേന്ദ്രത്തില് ബിജെപി ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തില് എല്ഡിഎഫ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കേരളത്തില് എല്ഡിഎഫ് ഭരണത്തില് വരണമെന്നാണ് ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ടയിലെ യുഡിഎഫ് പ്രചരണ പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിരന്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ശബരിമലയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല. സിപിഎം നേതാക്കള് സ്വര്ണ കവര്ന്ന കാര്യത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. സ്വര്ണക്കൊള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മറക്കുന്നു. അത് സിപിഎമ്മിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്ന് സിപിഎമ്മിന് അറിയാം. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമെല്ലാം അദാനിക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തില് ഇടത് മുന്നണിയുടെ താല്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് വന്നാല് സ്വര്ണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കും.റബ്ബര് കര്ഷകരെ സംരക്ഷിക്കും. ആരോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവരും. യുവാക്കള്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശ രഹിത വായ്പ നല്കും. പ്രായമായവര്ക്ക് പുതിയ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.