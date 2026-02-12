സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: വെള്ളം നിറഞ്ഞ ക്വാറിയില് 16 വയസ്സുകാരിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നു. കക്കാട് സ്വദേശി മഹേഷിന്റെ ഏക മകള് ആദിത്യയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം വഴി സൗഹൃദത്തിലായ ഒരു കൊറിയന് ബാന്ഡ് അംഗത്തിന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്നാണ് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. എന്നാല് പെണ്കുട്ടിയുടെ ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടില് അത്തരമൊരു സുഹൃത്ത് ഇല്ലെന്നും അത്തരത്തിലൊരു തെളിവില്ലെന്നും പെണ്കുട്ടിയുടെ അധ്യാപിക പറഞ്ഞു. അപ്പോള് അത്തരം കിംവദന്തികള് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, കേസിലെ കൊറിയന് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്താണ്? പെണ്കുട്ടിക്ക് യഥാര്ത്ഥത്തില് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ന്ന് വരികയാണ്.
ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കൊറിയന് യുവാവിന്റെ മരണത്തില് ഉണ്ടായ ദുഃഖത്തില് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതില് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സംശയങ്ങള് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
കുട്ടിയുടെ അധ്യാപിക വ്യക്തമാക്കി. പെണ്കുട്ടിയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കാന് ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുത്തന്കുരിശ് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സൈബര് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു സംഘം കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.
വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി കുട്ടിയുടെ മൊബൈല് ഫോണ് ഫോറന്സിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 27 ന് വീട്ടില് നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയ ആദിത്യയെ രാവിലെ 9 മണിയോടെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്വാറിയില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ക്വാറിക്ക് സമീപം സ്കൂള് ബാഗ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട ബന്ധുവായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.