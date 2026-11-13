കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ എം.വി.ഡി മിന്നൽ പരിശോധന; 382 വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി, 2.41 ലക്ഷം രൂപ പിഴ
കൊച്ചി: നിയമലംഘനങ്ങള് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയില് സ്വകാര്യ ബസുകളില് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് (MVD) വ്യാപകമായ മിന്നല് പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയില് വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങള് കണ്ടെത്തിയ 382 വാഹനങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും 2,41,344 രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു.
ജീവനക്കാരുടെ പോലീസ് ക്ലിയറന്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (PCC), വാഹനങ്ങളിലെ സ്പീഡ് ഗവര്ണര് എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധന നടത്തിയത്. പി.സി.സി ഇല്ലാത്ത ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ച ബസുകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിക്ക് ശുപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന നിയമലംഘനങ്ങളും കേസുകളും:
കണ്ടക്ടര് ലൈസന്സ്: ലൈസന്സില്ലാതെ കണ്ടക്ടര്മാര് ജോലി ചെയ്തതിന് 89 കേസുകള്.
വാതിലുകള് തുറന്നിട്ട സര്വീസ്: ഡോര് ഷട്ടറുകള് തുറന്നിട്ട് അപകടകരമായ രീതിയില് സര്വീസ് നടത്തിയതിന് 55 കേസുകള്.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്: ജി.പി.എസ് (GPS) സംവിധാനം പ്രവര്ത്തനരഹിതമായതിന് 31 കേസുകളും, ബ്ലൈന്ഡ് സ്പോട്ട് മിറര് ഇല്ലാത്തതിന് 31 കേസുകളും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
സ്പീഡ് ഗവര്ണര്: സ്പീഡ് ഗവര്ണര് ഇല്ലാത്തതും അഴിച്ചുമാറ്റിയതുമായ 28 കേസുകള് കണ്ടെത്തി. ഈ വാഹനങ്ങള് നിയമപ്രകാരമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി സര്വീസ് നടത്താന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് ലംഘനങ്ങള്: ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിച്ചതിന് 14 കേസുകള്, അമിതവേഗത്തിന് ഒമ്പത് കേസുകള്, ലൈസന്സില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചതിന് ഏഴ് കേസുകള് എന്നിവയും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിലും നഗരത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം പരിശോധനകള് ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: കാട്ടുപന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കി എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത്; കൈയടി