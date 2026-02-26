വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

വീണാ ജോർജിനെതിരെ ഉണ്ടായത് കൊലപാതക ശ്രമം: എം.വി ജയരാജൻ

കഴിഞ്ഞദിവസം കണ്ണൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചായിരുന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ കെ.എസ്.യു അക്രമകാരികളുടെ അതിക്രമം

MV Jayarajan, Minister Veena George, Veena George, health minister kerala, എം.വി. ജയരാജൻ, മന്ത്രി വീണ ജോർജ്, വീണ ജോർജ്, ആരോഗ്യമന്ത്രി കേരള
രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:09 IST)
Veena George
ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജിനെതിരെ
നടന്നത് കൊലപാതക ശ്രമമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം.വി ജയരാജന്‍. കറുത്ത തുണിയുമായി ഒരാള്‍ വരുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാമായിരുന്നു എന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അടക്കം ഗൂഡാലോചന നടത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കെ.എസ്.യു കലാപകാരികളുടെ ആക്രമണം ഏറെ പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇത് പ്രതിഷേധമല്ല കൊലപാതക ശ്രമമാണ്. മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്താണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. വലതുഭാഗത്തുകൂടി ഒരാള്‍ കറുത്ത തുണിയുമായി വരുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിയുടെ വീട്ടില്‍ റീത്ത് വെച്ചതും മരിച്ചെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു"- വീണാ ജോര്‍ജിനരികില്‍ ഒരാള്‍ എത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജയരാജന്‍ പ്രതികരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചായിരുന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ കെ.എസ്.യു അക്രമകാരികളുടെ അതിക്രമം. മന്ത്രിക്കു നേരെ പാഞ്ഞെടുത്ത് കെ.എസ്.യു സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും കൈയ്ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി വീണയെ സന്ദർശിച്ചു. മന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ സിപിഎം അപലപിച്ചു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് സിപിഎം, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, എസ്.എഫ്.ഐ തീരുമാനം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :