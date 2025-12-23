രേണുക വേണു|
23 ഡിസംബര് 2025
വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുരുവായൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കെ മുരളീധരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ കോൺഗ്രസ് നീക്കത്തെ എതിർത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ്. ഗുരുവായൂരിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായി മുസ്ലിം ലീഗ് മത്സരിക്കുമെന്നും സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സി.എച്ച് റഷീദ് പറഞ്ഞു. കെ മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാവ് ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാലും വിജയിക്കുമെന്നും പട്ടാമ്പി സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ധാരണയായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും.
അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം. താൻ ഗുരുവായൂർ ഭക്തനാണെന്നും മത്സരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ജനുവരിയിൽ മാത്രമേ ആരംഭിക്കൂവെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുവായൂരിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന വാർത്ത മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു മുരളീധരൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏതെങ്കിലും സീറ്റിൽ മുരളീധരൻ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച നേമത്തോ അതിനു മുൻപ് മത്സരിച്ച വട്ടിയൂർക്കാവിലോ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ മുരളീധരൻ ഒരുക്കമല്ല. നേമത്തും വട്ടിയൂർക്കാവിലും നിലവിലെ സഹാചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനു അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് മുരളീധരൻ കരുതുന്നത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് മാറാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് സൂചന. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച മുരളീധരൻ പരാജയപ്പെട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ഇനി തൃശൂരിലേക്ക് ഇല്ലെന്നും തൃശൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.